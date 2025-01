Un 'no' injustificado: PP y Junts se aferran a falsos argumentos para rechazar el decreto ómnibus del Gobierno

El Partido Popular y Junts han justificado su rechazo al decreto ómnibus en una serie de argumentos que no se reflejan en la proposición del Gobierno y que, por tanto, no sostienen los motivos para votar en contra de la propuesta.

Desde que tumbaron el decreto ómnibus del Gobierno que incluye la subida de las pensiones, las ayudas al transporte o a los afectados por la DANA, PP y Junts se han dedicado a intentar justificarse por ese rechazo. Y lo están haciendo basado en argumentos y motivos que no están tan justificados como aseguran.

En redes sociales, el PP colgó un esquema con lo que dicen que el Gobierno quería colar en el decreto y por lo que los 'populares' votaron en contra.

En el primer punto dicen que el gobierno quería "regalar un palacete al PNV". Hablan de un edificio, que el PNV compró durante la Guerra Civil en París, que fue sede del gobierno vasco en el exilio y que la Gestapo, incautó y entregó a Franco. Pasó a ser del estado español, aunque lo compró el PNV. Y así lo certifica una investigación de la secretaría de estado de memoria. Por tanto, no es un regalo, sino que se devuelve al PNV lo que es suyo. Y, además, la formación vasca asegura que Mariano Rajoy también se comprometió a devolvérselo.

En el segundo punto, el PP afirma que el decreto ómnibus incluye medidas que facilitan la inqui-okupación. No obstante, no hay nada de eso en el documento presentado por el Gobierno ya que no se facilita la ocupación por parte de los inquilinos. Lo único que prorrogaba el decreto es un desahucio no se pudiera llevar a cabo en el caso de hubiera personas vulnerables.

Por otro lado, líderes del PP como Alberto Núñez Feijóo o Cuca Gamarra han afirmado en reiteradas ocasiones el tercer motivo de la lista: que con el decreto se subía el IVA de los alimentos. Un argumento al que también se sumó Junts, como afirmaba Jordi Turull esta semana. Sin embargo, en el texto del Gobierno no hay ninguna mención a esta subida porque el IVA ya se subió a principios de año al acabar el plazo de la rebaja.

Y, por último, el PP asegura que el decreto incrementaba la factura de la luz, argumento al que también se suma Junts. Aunque este punto tiene la misma explicación que el anterior. La reducción del IVA de la luz acabó el 1 de enero, ahora se aplica el IVA habitual y el decreto ómnibus no llevaba este asunto. Así que de los cuatro motivos que da el PP para no aprobar el decreto, realmente ninguno justifica su no.