La historia de Patty Hearst que conmocionó a la alta sociedad de EEUU: el secuestro a la rica heredera que terminó en un grupo terrorista

El contexto Hace 50 años desde que se declaró culpable a Patty Hearst por pertenencia a grupo terrorista. Fue secuestrada en 1974 por el Ejército Simbionés de Liberación y, semanas después, anunció su unión al grupo y hasta participó en los golpes que organizaban. En 1975 el FBI la detuvo.

Hace 50 años, Patty Hearst, nieta del magnate de la prensa William Randolph Hearst, fue condenada tras ser secuestrada por el Ejército Simbionés de Liberación y unirse a ellos en actividades delictivas. A pesar de alegar síndrome de Estocolmo, fue sentenciada a 35 años de prisión, aunque solo cumplió dos gracias a la intervención presidencial. Tras su liberación, se casó con su guardaespaldas y reconstruyó la relación con su familia, recuperando también su fortuna. Incursionó en el cine y la televisión, participando en películas de John Waters y series como 'Frasier'. Además, se destacó en exposiciones caninas con sus perros premiados. Publicó un libro y, sobre su pasado, prefiere no hablar, afirmando que "la vida sigue adelante".

Recordamos uno de los sucesos que más ha conmocionado a la alta sociedad mundial. El caso de Patty Hearst, la nieta del hombre más poderoso y rico de la prensa del siglo xx, que fue detenida tras atracar un banco. Poco antes, había sido secuestrada en California por el Ejército Simbionés de Liberación, un grupo reaccionario de extrema izquierda al que acabó uniéndose. Incluso, Patty Hearst participó en algunos de sus golpes. Al año fue detenida y ahora, hace justo 50 años, condenada a prisión. Aunque ella siempre ha alegado que tenía mucho miedo y que sufría el llamado síndrome de Estocolmo.

Hace 50 años que se declaró culpable a Patty Hearst tras sumarse a un grupo terrorista. Fue secuestrada en 1974 por el Ejército Simbionés de Liberación, reaccionario de extrema izquierda. Semanas después de su secuestro anunció su unión al grupo y hasta participó en los golpes que organizaban. En 1975 el FBI la detuvo, y aunque ella siempre ha mantenido que había sido coaccionada, acaba siendo condenada.

Patty Hearst entró en un banco de San Francisco con un fusil de asalto. Junto a ella, los que empezaron siendo sus captores para convertirse en camaradas. Fue condenada a 35 años de prisión, pues el juez no se creyó que sufriera síndrome de Estocolmo, tal y como alegaba la defensa.

Su condena fue reducida a siete años y pudo salir tras dos años en la cárcel, por decisión del presidente de Estados Unidos.

Boda tras la cárcel

A los dos meses de salir de la cárcel, Patty Hearst se casó con su guardaespaldas. El que le puso su padre durante el juicio.

Rehizo sus relaciones familiares, pese a haber despreciado a la familia durante su secuestro y conversión revolucionaria, pese a acusarles de mantener una dictadura fascista del patrimonio. Y acabó volviendo con ellos, con sus padres y su única hermana por aquel entonces. Pero también regresó con la fortuna familiar, valorada en unos 20.000 millones de euros. La exclusiva de la boda, por cierto, fue de 200.000 euros.

Su salto al cine

Con esa fortuna quiso dedicarse al cine y a la televisión. Participó en varias series y películas. En films de John Waters como 'Pecker' o 'Cecil B Demented', que precisamente va de un secuestro a una famosa. Pero también en series como 'Frasier' o 'Verónica Mars'.

Con el cine no ganó ningún Oscar, pero con sus perros sí. Sobre todo con Rocket, de la raza shih tzu, con el que consiguió ganar en una de las exposiciones caninas más prestigiosas de EEUU, el Westminster Kennel Club. También ha ganado premios con sus bulldogs franceses: Tuggy, Rubi y Diva. Estos premios no son de dinero. Pero sirven para hacer más famoso su negocio de crianza de perros.

En 1981, publicó un libro por el que le pagaron unos 3.000.000 de euros y ha concedido alguna entrevista. Ahora, cuando se la pregunta por lo ocurrido, o no responde o dice que "la vida sigue adelante" y que "la gente evoluciona".

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