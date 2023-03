A sus 92 años, Jordi Pujol ha reaparecido. Lo ha hecho para presentar su libro 'La última conversación'. Pujol fue aplaudido a su entrada a la sala, algo que refuerza la teoría de que su figura se está rehabilitando. Cabe recordar que el expresidente de Catalunya y parte de su familia están a la espera de juicio.

Han pasado casi 3.000 días desde que Jordi Pujol fue imputado por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Ocurrió el 16 de diciembre de 2014, hace más de ocho años. Y la noticia es que aún no ha sido juzgado. Sabemos que la justicia es lenta, pero en este caso, el retraso es excesivo. En este tiempo hemos sabido que el fiscal pide nueve años de cárcel para el expresidente de la Generalitat, y penas de ocho a 29 años para sus siete hijos. Entre los acusados ya no está Marta Ferrusola, la mujer de Jordi Pujol, que sufre Alzheimer.

En junio de 2021, el juez Pedraz acordó la apertura de juicio oral. Pero año y medio después, la causa aún no se ha elevado a la Sala de lo Penal. La gran pregunta es: ¿por qué los Pujol aún no han sido juzgados? La razón está en que la defensa de la familia Pujol lleva dos años haciendo lo que técnicamente se llama 'expurgar el sumario de datos personales'. Esto implica eliminar datos personales de los miles de folios que componen la investigación. Y el trabajo se está complicando porque, según los abogados de Pujol, no tienen acceso virtual al contenido íntegro de la investigación.

El Ministerio de Justicia ha tenido que poner a técnicos para solucionarlo. Este cribado de datos está retrasando meses el carpetazo final a la causa, hasta tal punto que no es descartable que estemos ante una estrategia de los abogados para evitar que Jordi Pujol termine sentándose en el banquillo.