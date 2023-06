Hay una frase que ha perseguido a Pedro Sánchez durante los cuatro años del Gobierno de coalición. Esa de "yo no dormiría tranquilo en un gobierno con Podemos". El problema es que no fue eso lo que dijo. Lo que dijo es que nunca podría dormir tranquilo si les diera ministerios clave. Y no se los dio. Con Alsina ha dejado claro sus palabras: "No dije exactamente eso. No podría dormir si estos tres importantes ministerios, la política energética, la seguridad social o la Hacienda estaba en manos de Podemos".

Pero en su respuesta Sánchez fue más allá. Aseguró que en su día dijo que "ningún ministerio de Estado podría estar en manos de Unidas Podemos". "Exteriores, Justicia están en manos de ministros propuestos por la parte socialista. Me parece importante, ¿no? Ir desvelando muchos de estos bulos y 'fakes' que se han ido circulando", sentenciaba Sánchez.