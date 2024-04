En la comparecencia de este lunes, Pedro Sánchez, el presidente el Gobierno, ha afirmado que lo sucedido en estos últimos cinco días no se corresponde con ninguna estrategia política. Para que se entienda mejor desde una perspectiva puramente deportiva, en la red social 'X', anteriormente Twitter, María Álvarezha analizado la acción del presidente desde un enfoque baloncestístico.

Pese a que muchos políticos conciben la política como una larga partida de ajedrez, según Álvarez, Pedro Sánchez ve la política como un espacio en el que hay incertidumbre, mucho movimiento y caos. Es posible que antes la política sí se pareciera al ajedrez, ya que hace años, los medios estaban integrados en un tablero con pocos participantes -bipartidismo- y muchas normas, donde los jugadores -políticos- marcaban los tiempos. Ahora las cosas son distintas, "hay muchos más jugadores, muchos más focos, no hay turnos y, por no a ver, casi no hay ni árbitro".

En un espacio político como el actual, no tiene sentido un enfoque estratégico calculado a largo plazo, sino que según el análisis en 'X' de María Álvarez, importa "tener posesión" y ahí entra el baloncesto. Cuando el rival gana ventaja, Sánchez reacciona para recuperar la pelota, pasó la semana pasada cuando vio que el adversario -Partido Popular- le quitaba la posesión y la llevaba a su campo, el presidente del Gobierno anunció que dejaba la política durante cinco días en una carta a la ciudadanía; también pasó el año pasado cuando convocó elecciones tras la victoria del PP en las municipales.

Para Sánchez controlar la posesión es ganar el partido, porque la política actual se basa en la atención y el presidente del Gobierno sabe que a quien mira todo el mundo es a quien tiene la pelota -posesión-. Según Álvarez, la posesión es tan crucial en el baloncesto que incluso está limitada, solo puedes tenerla 24 segundos antes de terminar la jugada, pero esta norma no existe en política y por eso Sánchez juega con una enorme ventaja frente a sus contrincantes.