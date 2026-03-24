EEUU y la técnica del jiu-jitsu para acabar con Irán: utilizar su petróleo para vencerlos

Los detalles El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sacó a relucir esta técnica asegurando que su intención con levantar las sanciones a quien compre petróleo iraní es para poder acabar bloqueando sus cuentas.

Estados Unidos afirma estar aplicando una estrategia similar al jiu-jitsu para debilitar a Irán, permitiendo la venta de su petróleo para rastrear y bloquear sus cuentas financieras. Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, explica que al permitir la venta de 140 millones de barriles de petróleo iraní, pueden seguir el flujo del dinero, especialmente cuando el petróleo se dirige a países como Japón o Corea del Sur. La idea es que al vender el petróleo a aliados, se reduzca el precio y se complique el cobro para Irán. Sin embargo, esta estrategia enfrenta escepticismo, ya que Irán podría eludir el control estadounidense y la revelación de esta táctica podría ser contraproducente.

La técnica del jiu-jitsu. Es la estrategia que Estados Unidos dice que está aplicando con Irán para acabar con ellos. Concretamente, utilizar su petróleo permitiendo su venta para poder seguir el rastro de sus cuentas, bloquearlas y dejar sin financiación al régimen.

El jiu-jitsu es un arte marcial milenario basado en derrotar al oponente usando su fuerza y eso es lo que Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, asegura que están haciendo al permitir la venta de 140 millones de barriles de petróleo iraní: "Estamos usando jiu-jitsu contra los iraníes. Estamos usando su propio petróleo en su contra. Tenemos una línea de visión mucho mejor, para ser claros, en el Tesoro cuando este petróleo va a... si va a Indonesia, si va a Japón, si va a Corea, tenemos una línea de visión mucho mejor y podemos bloquear las cuentas en las que va el petróleo".

Según Estados Unidos, el petróleo iraní iba para China, para los malos, y ahora, al levantarle las sanciones, lo puede comprar Japón o Corea del Sur, los buenos. Y, al sacar ese petróleo a la venta para todos, contribuirá a bajar los precios del petróleo y que no se venda tan caro y por lo tanto Irán no gane tanto.

Que no gane tanto porque directamente Irán no va a cobrar la venta del petróleo. Al vendérselo a países aliados de Estados Unidos, le van a seguir el rastro al dinero y bloquear sus cuentas, o al menos a complicarle el cobro.

Ahora bien, este movimiento de fintar a Irán, de que venda su petróleo para bajar el precio a amigos y que le complique el cobro, no es muy real. Irán tiene muchas maneras de vender y cobrar sin control estadounidense. Y además, eso tampoco se incluye en la orden del Gobierno de los Estados Unidos permitiendo durante un mes la venta del petróleo iraní.

Por no decir que desvelar tu estrategia al oponente, sea un farol o no, no es una opción muy inteligente.

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