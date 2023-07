Ya tenemos loscarteles oficialesde esta campaña electoral, las propuestas de presentación de los cuatro partidos con mejores expectativas de voto en estas elecciones.

En el caso del PSOE, llama la atención que Pedro Sánchez aparece delante de un grupo de personas cuyos rostros están difuminados, aunque no tanto como para que no se note que son jóvenes. Sánchez aparece de perfil y con la mirada orientada hacia el futuro, "hacia adelante", que es su lema. El nombre del candidato no aparece; su logo, sí.

Hay gran comparación con el de Fijóo: el candidato del PP mira de frente al votante y, aunque también parece estar acompañado, de fondo sólo se distinguen dos banderas de España. Arriba, el lema, y abajo, su nombre y el logo del partido. Su lema, "Lo que importa", está debajo del todo.

El tercer cartel oficial en el que nos fijamos es en el de Abascal, que aparece de perfil pero mirando hacia atrás, hacia el pasado. Las letras del más grandes son para pedir el voto; no aparece su nombre, pero sí el logo de Vox.

El último cartel que analizamos es el de Yolanda Díaz, con la mirada hacia arriba y una mano reflexiva en el mentón. En la imagen aparece su nombre y el lema "Es por ti". Lo que no vemos es el nombre de su plataforma Sumar.