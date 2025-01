Los datos que desmontan las teorías alarmistas sobre la okupación: solo el 0.05% de las viviendas está okupado

Gran parte de la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, sobre vivienda se ha centrado en la okupación. Que te okupen la casa, sobre todo para un particular, supone un drama y un problema muy grave, pero el fenómeno de la okupación en España no tiene la dimensión que algunos intentan darle.

Tenemos los datos que desmontan las teorías alarmistas sobre la okupación. Según el ministerio del Interior, en 2023 hubo 15.289 denuncias por okupación. Teniendo en cuenta que en España hay más de 26 millones de viviendas, significa que solo el 0.05% de las viviendas de todo el país está okupado. Un porcentaje mínimo. Es un drama para quien le pasa, pero no es, ni mucho menos, una alarma social.

En los últimos años las denuncias han aumentado, sí. Pero ese ascenso se ha frenado. En 2022 hubo un 3% menos que el año anterior. En 2023 los datos confirman el frenazo y en el primer trimestre hubo menos de 4.000 denuncias.

Estos son datos de okupación general, pero según los datos de la Fiscalía General del Estado de todas las okupaciones del último año, solo el 0,85% fueron allanamientos de morada, primeras residencias donde vive gente. El resto fueron usurpaciones, viviendas vacías que se okuparon. Lo vemos con números: 9.739 procedimientos judiciales por okupación, de esos, 83 fueron allanamientos de morada.

Aunque no parece un problema generalizado, diferentes políticos no dejan de hablar del tema. La realidad es que en los últimos años no ha aumentado la okupación. Desde 2010, con el paso de diferentes presidentes, la okupación ha ido evolucionando en España. Si nos fijamos, el año con mas denuncias fue 2021 con 17.274, pero los años siguientes, en 2022 y 2023 ha ido bajando.