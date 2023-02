La vicepresidenta Yolanda Díaz ha planteado que el despido en España sale "demasiado barato". Las indemnizaciones ascienden a 33 días por año trabajado en los casos de los despidos improcedentes, mientras que en el caso de los objetivos descienden a 20 días.

En laSexta Clave han recordado el caso de Laura, una mujer que fue despedida con 28 semanas de indemnización tras una década trabajando en una agencia de viajes. En el programa se han preguntado qué ocurriría si esta trabajadora hubiera sido despedida en otro país europeo. La respuesta es que aún cobraría menos.

Al hacer una comparativa con el resto de países vecinos descubrimos que los trabajadores más protegidos son los españoles, con 28 semanas por haber trabajado durante 10 años. Con las mismas condiciones, el segundo puesto es para los griegos, con 26 semanas. Les sigue Alemania, que contempla 21 semanas, al igual que Irlanda.

Entre los países intermedios destaca Portugal con 17 semanas, mientras que en Francia cuentan con poco más de 10 semanas de indemnización por despido objetivo. Reino Unido, por otra parte, ofrece poco más de ocho semanas.

En la clasificación de la OCDE faltan países, en especial los nórdicos, ya que no cuentan con indemnizaciones por despido. Éstas no están reguladas por la ley, pero no significa que dejen a los trabajadores desprotegidos. En Dinamarca, por ejemplo, el coste del despido es cero. Sin embargo es el segundo país de la Unión Europea que más porcentaje de su PIB destina a protección social: un 32,2%. Los desempleados están más arropados por el Estado que en otros países europeos.