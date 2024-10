Un barco militar italiano ha comenzado el traslado de migrantes egipcios y asiáticos rescatados en el Mediterráneo hacia un campo de internamiento en Albania, en el marco de la política del Gobierno de Giorgia Meloni. Este modelo de "centros de retorno" busca deportar a migrantes a instalaciones fuera de la Unión Europea, una idea que Ursula von der Leyen está promoviendo entre los socios comunitarios como parte de las "soluciones innovadoras" para enfrentar el desafío migratorio.

Sin embargo, el Gobierno de España ha expresado su rechazo a replicar este sistema italiano, mientras que el Tribunal de Justicia de la UE ha establecido que Italia solo puede establecer estos centros en seis países de los Balcanes y en Cabo Verde. La creación de estos centros ha suscitado interrogantes sobre su verdadera función: aparentar un control sobre la migración o regularla, mientras los partidos políticos buscan respuestas ante la presión ciudadana.

En este contexto, los nuevos centros de internamiento han sido calificados como una forma de ocultar a los migrantes, que serán enviados a un lugar donde no serán visibles para la sociedad, en un intento de evitar la percepción de un problema creciente. El centro en Albania, descrito como una "little Italy", opera bajo la legislación italiana, con personal y procedimientos judiciales italianos, aunque los migrantes se encontrarán aislados de apoyo familiar y legal, como sostienen organizaciones no gubernamentales de ayuda al refugiado como CEAR.

Costos y gastos

La inversión en estas instalaciones asciende a 31,2 millones de euros, con gastos anuales que alcanzarán los 120 millones, además de una compensación de 16 millones de euros para Albania.

Este modelo se plantea como una solución para un flujo migratorio que ha llevado a la llegada de 1.000 migrantes en un solo día a la isla de Lampedusa, de los cuales solo 16 han sido enviados a Albania.

Perfil de los migrantes

Los migrantes que se trasladarán a este nuevo centro serán aquellos a quienes Italia ya ha determinado que no recibirán asilo o protección.

La mayoría son hombres provenientes de países que Italia considera seguros, como las dictaduras del norte de África, aunque el proceso de deportación a sus países de origen puede resultar complicado. En caso de que no se logre la repatriación, estos migrantes quedarán en Italia.