Así son los Mabey, puentes de uso militar ideados en la II Guerra Mundial que reconectan Valencia tras la DANA

La DANA que ha afectado a la Comunitat Valenciana ha exacerbado una situación que ya era preocupante: la falta de vivienda. Entre 6.000 y 8.000 viviendas destinadas al alquiler se necesitan con urgencia para realojar a los afectados por las fuertes lluvias e inundaciones en los municipios del sur de la región. La situación de escasez de vivienda ya era crítica, con un alquiler medio de 1.600 euros en la ciudad de Valencia, pero ahora se han visto afectadas poblaciones como Paiporta, Catarroja, Alfafar, Aldaia o Benetusser, donde la oferta es prácticamente inexistente. Los afectados por la DANA se han visto obligados a realojarse temporalmente con familiares o amigos mientras buscan una solución.

Pero las dificultades no terminan ahí. La DANA también ha causado severos daños en las infraestructuras de la región, dejando 26 puentes dañados, algunos de ellos completamente inservibles. El más impactante fue el puente de Picaña, que colapsó en directo ante las cámaras. Decenas de poblaciones han quedado incomunicadas debido a la destrucción de estos puentes, lo que ha generado una crisis de comunicación y acceso. Sin embargo, la respuesta ha sido rápida, y los puentes modulares Mabey, conocidos como puentes mecano, están siendo instalados por el ejército en tiempo récord.

Estos puentes, diseñados inicialmente para uso militar y evolucionados desde los utilizados en la Segunda Guerra Mundial, están hechos de piezas modulares que permiten un montaje rápido y eficiente, capaces de soportar vehículos de hasta 80 toneladas de peso. Las piezas provienen de la base aérea de Torrejón de Ardoz y se están instalando en lugares como Cheste, Buñol, Ribarroja y Picanya, donde la comunicación está severamente limitada debido a la destrucción de los puentes tradicionales. La rapidez de instalación y la resistencia de estos puentes temporales están permitiendo que los vecinos de estas zonas puedan volver a estar comunicados mientras se evalúa cómo reparar y reconstruir los puentes permanentes dañados.

Este tipo de puentes no es nuevo en España. En 2023, tras la DANA que afectó a Aldea del Fresno en Madrid, se levantaron puentes similares para restablecer la comunicación en la zona. No obstante, la crisis actual pone de manifiesto la necesidad urgente de repensar las infraestructuras del país, especialmente los puentes, que en muchos casos fueron construidos a principios del siglo XX o en las décadas de 1960 y 1970. Los cálculos de caudales en esas épocas eran mucho más bajos que los que hoy se prevé puedan alcanzar fenómenos como las DANAS, lo que pone en evidencia que muchas infraestructuras no están preparadas para enfrentar los nuevos desafíos del cambio climático.