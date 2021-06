El primer contagio de una variante de gripe aviar en humanos es una de esas noticias que no está generando precisamente tranquilidad. Por ello, el periodista José María Rivero ha analizado en laSexta Clave lo sucedido y sus consecuencias. La primera pregunta sobre esta cuestión parece evidente: ¿hay motivos para preocuparnos? Preocuparnos sí, pero alarmarnos no. Hay que preocuparse, en la medida necesaria, porque ya hay un virus de animal que puede pasar a humano, como es el caso del COVID-19.

No obstante, en este caso pertenece a una familia de virus de aves, y es habitual que este tipo de virus salte del animal a los seres humanos. En principio, no suele provocar reacciones muy graves. Algunos de esos casos se detectan y otros tantos no. Los síntomas son parecidos a una gripe, y por lo tanto pueden pasar desapercibidos. Salvo cuando alguien tiene gripe y ha vivido de cerca un episodio de gripe aviar. En ese caso se comprueba y se investiga si es la misma.

¿Quiénes suelen contagiarse? Depende de la situación. Normalmente, son contagios que se dan entre los trabajadores de las granjas avícolas. Es decir, gente que vive o que trabaja con muchas aves que pueden estar infectadas. Porque el contagio se da por contacto directo, pero si una persona tiene un canario en casa o le da de comer a todo tipo de aves, como palomas, gorriones o golondrinas, no tiene por qué preocuparse. Nadie se contagia así, o lo tiene realmente muy difícil.

Pero si el paso del virus de un animal a un humano no es extraordinario, ¿cuándo nos asustamos entonces? Cuando ese virus animal pasa a un humano y este humano contagia a otros. Un ejemplo: si el virus pasa de ave silvestre a otra más doméstica, como un pato, los que se tienen que preocupar son el pato y el dueño de la granja, porque cuando el virus entra en una granja hay que sacrificar a todas las aves. Cuando el virus pasa del animal al hombre, pueden darse síntomas leves, como se ha mencionado anteriormente.

El problema es cuando pasa de humano a humano, porque en este caso se produce una transmisión que puede llegar a ser muy peligrosa. Porque a razón de las aves migratorias se puede extender con facilidad a otros continentes y países. ¿Y se han producido esa transmisión de humano a humano? ¿Se ha encendido la mecha de una posible nueva pandemia? Es la pregunta que el presentador del programa, Rodrigo Blázquez, ha lanzado a Rivero.

El periodista ha respondido: "Se ha prendido la mecha, pero o estaba muy corta o estaba mojada". Porque este virus es muy hábil a la hora de pasar de ave a humano, pero para pasar de humano a humano es más complicado. Si bien hay que reconocer que se han visto casos de gente contagiado sin ninguna explicación lógica, esos casos son muy limitados, que no se producen de manera sostenida. Por lo tanto, no preocupan porque de momento el virus es torpe.

Una última cuestión sobre este análisis: de todos los virus que rondan por el mundo, ¿hay alguna manera de saber cuál será el virus más peligroso? Es imposible saberlo, porque el virus no está quieto. Está evolucionando, cambiando y se está moviendo. Y da con aves o con humanos con unas condiciones u otras. Podría ser posible que llegara a dar el salto, pero es difícil.