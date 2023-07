No es la primera vez que Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, mezcla cine y política. Pero esta vez ha ido un paso más allá. Seguro que te suena ese monólogo final de 'Blade Runner', donde el replicante clama: "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión...". Pues Esteban ha adaptado el monólogo a su visión de la política española de los últimos años.

"Puedo decir que yo he visto cosas que vosotros no creeríais", ha comenzado. "He visto estrellas brillantes que parecía que iban a convertirse en el sol y han acabado siendo estrellas fugaces, desapareciendo sin rastro", dice, nombrando a Rosa Díez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Del partido fundado por este último, dice: "He visto a las naves de combate de Podemos asaltar los cielos, acabando abatidas en llamas". Recuerda también a Soraya Sáez de Santamaría y María Dolores de Cospedal, a quienes considera "estrellas brillantes que han desaparecido como una supernova".

"He visto agujeros negros, como el de Vox", ha continuado, "que amedrenta con comerse constelaciones e incluso la galaxia democrática entera". En su discurso no han faltado los grupos independentistas: "He visto meteoritos en llamas que anunciaban la llegada de la independencia y han acabado siendo satélites girando alrededor de la política del PSOE, junto al otro satélite, Yolanda Díaz".

Ha rematado criticando a los dos grandes partidos: "Grandes constelaciones, complejas en su organización, como el PP y el PSOE, que cambian cada estación del año su lugar en el firmamento, según cómo vaya la opinión pública".

Y, como no podía ser de otra manera, ha finalizado estableciendo dónde se sitúa el PNV en ese panorama, que bajo su subjetiva mirada es "una pequeña estrella, cercana, con luz constante", situada siempre "en el mismo sitio, señalando dónde está el norte, como la estrella polar". Ha concluido su discurso afirmando que esa "estrella" está orientando a la ciudadanía "hacia el progreso, sin moverse como una veleta, siempre en su sitio; con los principios de siempre: democracia, derechos humanos, justicia social y nación vasca. Eso es el Partido Nacionalista Vasco".