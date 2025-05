Agarrones, manotazos y miradas que lo dicen todo: las 'matrimoniadas' públicas que quedaron para la historia

Uno de los primeros en plantarle cara a Trump fue Macron, pero lo que hoy está dando vueltas por todas partes no es un enfrentamiento político, sino algo mucho más cercano: a su llegada a Vietnam, la primera dama Brigitte Macron le pega un 'manotazo' a la cara a Emmanuel, nada más bajar del avión. Sí, justo así, sin filtro ni protocolo. Y la expresión de Macron es de "no sé dónde meterme". Para rematar, Brigitte sale casi ignorando el brazo de su esposo, como dándole a entender "aquí mando yo".

El propio Macron ha intentado calmar las aguas diciendo que era solo una broma entre ellos y que no hay que sacarlo de contexto, que no es ninguna "catástrofe geoplanetaria". Pero vamos, que en política estas 'matrimonadas' no son algo que se vea todos los días, y seguro que más que una broma, fue un gesto cargado de significado. Ya habían tenido otros momentos tensos, pero claro, cuando eres jefe de Estado, estas cosas llaman mucho la atención.

Si hablamos de 'matrimonadas' políticas, no podemos dejar de lado a Trump y Melania. Ellos son expertos en mostrar tensiones en público. Melania ha rechazado la mano de Trump en varias ocasiones oficiales —algo que se ha hecho viral—, ha puesto esas sonrisas que más parecen un "no quiero estar aquí" y ha dejado plantado a Trump para marcharse sin saludar. Desde Israel 2017, hasta debates presidenciales y viajes, estas pequeñas peleas públicas son casi una constante. ¿Será que los viajes largos le pasan factura?

Y ojo, que estas 'matrimonadas' no solo ocurren en la política internacional. En España, los eméritos Juan Carlos y Doña Sofía también nos han dejado momentos bastante evidentes. Por ejemplo, en julio de 2010, en Santiago de Compostela, el rey le dio un manotazo a la reina después de casi perder el equilibrio. Pero eso no fue todo: al año siguiente, en la recepción al papa Benedicto XVI en Barajas, Juan Carlos la apartó con la muleta de forma casi humillante.

A día de hoy también hay 'manotazos', en una cena de los premios Planeta, también hubo un gesto de desprecio cuando la reina Letizia intentaba cortar el postre y el rey Felipe la apartó. Esos momentos quedaron para la historia y muestran que no todo es tan 'royal' como parece.

Luego está la parte de los gestos que se interpretan de formas muy diferentes. Por ejemplo, en la investidura de Trump en 2017, hubo un momento en que Hillary Clinton puso una cara que muchos interpretaron como un enfado con Bill Clinton a causa de Ivanka Trump. Nadie sabe qué pasó realmente, pero estas lecturas de 'matrimonadas' políticas siempre dan mucho que hablar.

Sean grandes líderes o miembros de la realeza, estos gestos espontáneos nos recuerdan que detrás del poder hay relaciones humanas llenas de tensiones, complicidades y, sí, peleas. Ya sean manotazos, agarrones o desplantes, las 'matrimonadas' están ahí y no desaparecen de la hemeroteca.