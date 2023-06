Prácticamente todos los usuarios de WhatsApp ya pueden disfrutar de una nueva función. La aplicación de mensajería ha habilitado la posibilidad de editar los mensajes enviados, aunque solo se puede llevar a cabo durante un corto espacio de tiempo.

Tras mandar el mensaje, dispones de 15 minutos para modificar el texto. Esta era uno de los elementos más demandados durante años por todos aquellos que hacen un uso frecuente de la aplicación, aunque si decidimos corregirlo, aparecerá la etiqueta de "editado".

Nuria Roca cree que lo que debería hacer la empresa es permitir borrar el mensaje sin que aparezca que se ha hecho, mientras que Juan del Val no está de acuerdo y cree que no se tendría que poder ni eliminar: "Tú has puesto un mensaje, apechuga".