Del Val, tras las críticas a las canciones de Bad Bunny: "¿Alguien ha escuchado a Los Chunguitos de los 80? Eso no era machismo, era maltrato"

El escritor ha asegurado que él no escucha a Bad Bunny, pero cuando su hija lo ha puesto en el coche, se ha dado cuenta de que algunas de sus letras "son tremendamente machistas".

Juan del Val se ha pronunciado en La Roca sobre las críticas a Bad Bunny por sus letras, que algunos califican de "machistas". "Yo no escucho a Bad Bunny, pero algunas veces lo pone Olivia en el coche y yo alucino con alguna de las letras", ha expresado, a lo que ha apostillado que tampoco diferencia si es "Bad Bunny u otro que canta parecido". En cualquier caso, ha reconocido que el artista puertorriqueño "hace letras enormemente machistas".

Tras ello, ha lanzado una pregunta: "¿Alguien ha escuchado la letra de Los Chunguitos de los años 80?". "Eso no era machismo, era maltrato", ha subrayado, al tiempo que ha defendido que la gente "no se puede tomar todo tan en serio". Además, el escritor también ha señalado que en la canción 'Que no te vas', de Rocío Jurado, hay "maltrato de ella hacia él".

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