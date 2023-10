Uno de los rehenes de Hamás es Ron, un joven argentino-israelí que fue secuestrado el mismo día del ataque que dio comienzo al conflicto. En La Roca hablamos en Alex Sherman, su padre, que asegura no tener "ninguna noticia" de su hijo.

Tampoco cuenta con mucha esperanza tras conocer la liberación de una madre y su hija, tachando este acto como "cínico". "Lamentablemente no nos da esperanza. Esa liberación es muy cínica, hay mucha propaganda. No me da mucha esperanza que empiece una negociación para liberar a los rehenes, me parece equivocado", valora.

Sherman traslada sus dudas acerca de cómo Israel conseguirá liberar a esos 212 rehenes "a la fuerza". "Como padre, me gustaría que mi hijo esté hoy en casa. Entiendo que está en manos de un grupo terrorista que hace dos semanas masacró a cientos de personas en Israel. Es muy cínico todo. Es un grupo terrorista que quieren sus metas y prisioneros. No veo cómo mi país, a la fuerza, los va a sacar vivos", comparte.