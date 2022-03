El relato de Natasha, una madre ucraniana que ha huido de su hogar para escapar de la guerra, emociona a Nuria Roca y a Mamen Mendizábal, invitada a 'La Roca'. Natasha relata su experiencia desde hace once días y cómo es su vida en la casa donde se encuentra refugiada junto a once personas de su familia. La conexión la hace desde un armario ya que, desde que anochece, no es posible encender la luz.

"Me da un poco de vergüenza nuestra emoción, con la entereza suya... porque digo, qué tía, con la entereza que tiene", dice Mendizábal mientras Nuria Roca hace una pausa, visiblemente emocionada. Puedes ver el momento y escuchar su historia en el vídeo.