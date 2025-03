Tener siempre el móvil al lado, desbloquearlo constantemente o sentir la 'vibración fantasma': los síntomas de la adicción al teléfono

Sara Ramos ha explicado en La Roca cuáles son los síntomas de la adicción al móvil. "Uno sería que tengamos el teléfono siempre al lado o desbloquearlo continuamente", ha señalado la periodista, a lo que ha añadido: "Si, además, dormimos con el teléfono cerca o respondemos a mensajes en cualquier situación, es una señal de alerta clara".

Asimismo, Ramos ha indicado que "también lo sería el desesperarnos si no tenemos batería, o sentir lo que se conoce como la 'vibración fantasma', que es pensar que el móvil está vibrando o sonando, cuando no es así". "El dato más objetivo es que se use más de tres horas al día", ha subrayado, tras lo que Nuria Roca ha comentado: "Después de esto, podemos decir simplemente que todos somos adictos al móvil".