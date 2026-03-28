El tajante mensaje de la periodista Ana Requena tras la denuncia de Julio Iglesias por injurias y calumnias: "No nos vamos a retractar"

La redactora de 'elDiario.es' ha indicado en La Roca que el cantante ha denunciado a 'elDiario.es' y a las seis personas que firman las informaciones sobre sus presuntos abusos sexuales.

Ana Requena, periodista de 'elDiario.es', ha contado en La Roca que Julio Iglesias les ha denunciado "por injurias y calumnias al medio y a seis personas" que firman las informaciones sobre las denuncias contra el cantante por abusos sexuales. "De momento, no nos han notificado esa denuncia, sino que la conocemos porque alguien la filtra y el abogado confirma que esa denuncia existe", ha indicado.

Así, Requena ha insistido en que "de momento", no les han notificado la denuncia. "Entendemos que aún está en plazo y que probablemente nos lo notificarán en breve. Son injurias y calumnias y, en principio es una demanda de conciliación, que es el paso previo. Es decir, primero llama a la conciliación con la idea de que nos retractemos", ha explicado.

Sin embargo, la periodista de 'elDiario.es' ha declarado que "esto no va a suceder". "El diario ya ha dicho que no nos vamos a retractar. Nuestra investigación es muy sólida y es ahí cuando él entonces decidirá si nos querella, si se querella por injurias y calumnias contra el diario y contra las personas que ha señalado", ha apuntado, tras lo que ha defendido que "cuando hay una investigación y un medio de comunicación considera que tiene pruebas contrastadas de hechos que deben ser conocidos de esta naturaleza o de otros, los medios de comunicación están para publicarlo".

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