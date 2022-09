Joaquín Reyes cuenta con una dilatada trayectoria profesional que ha repasado este domingo en el programa de La Roca, donde ha hecho una sorprendente confesión: durante un espectáculo en Guadalajara, un espectador le lanzó un calcetín a su cara.

"Daño no hace, me cayó en la cara. Y yo pensé: o lo traía de casa, o se lo ha quitado", ha relatado en su tono humorístico habitual durante una entrevista en la que ha recordado que ha cumplido ya dos décadas haciendo monólogos.

"Hay chistes que se me olvidan", ha confesado. Reyes ha revelado, además, que "no improvisa mucho", pero sí incorpora "chorradillas" en sus espectáculos. "Tienes que ir con el mejor monólogo que puedas, pero luego sí hay tontunas, cuando te sientes cómodo, que vas incorporando". No te pierdas su intervención en el vídeo que puedes ver arriba.