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Santiago Segura, tras descubrir que TikTok estudia el movimiento de pupilas para recomendarte vídeos: "Por eso me salen recetas de torrijas"

El cómico ha bromeado con que le salgan todo el rato en redes sociales recetas de torrijas. "Me ven que se me abren las pupilas", ha afirmado.

Santiago Segura, tras descubrir que TikTok estudia el movimiento de pupilas para recomendarte vídeos: "Por eso me salen recetas de torrijas"

Santiago Segura ha participado este sábado en el debate de La Roca sobre cómo se informan los jóvenes por redes sociales. Tras concluir la conversación, el director y protagonista de 'Torrente presidente' ha querido proseguir con otro aspecto del consumo de las plataformas.

"Me ha parecido fascinante lo del 'scrolling' porque es una adicción muy grande. Yo a veces estoy dos horas", ha afirmado el cómico.

Tras ello, Ignacio Urquizu le ha explicado por qué existe esa adicción: "En TikTok, la cámara que tienes te mira la pupila y mira dónde estás mirando la pantalla para ofrecerte lo siguiente".

"Por eso me salen todo el rato recetas de torrijas. Me ven que se me abren las pupilas", ha bromeado Segura.

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