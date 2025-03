El 'repaso' de Nacho García al 'gran' cambio de look de Tamara Falcó: "¡Nada que ver una cosa con la otra!"

El humorista, en La Roca, ha comparado la foto del antes y del después del 'cambio de look' de Tamara Falcó y lo tiene más que claro: "Un cambio radical, de la noche al día".

Nacho García le ha dedicado uno de sus 'repasos' a Tamara Falcó. Más concretamente, al cambio de look de Tamara Falcó. Al, viendo las fotos, supuesto cambio de look de Tamara Falcó: "¡Nada que ver una cosa con la otra! ¡De la noche al día! ¡Un cambio radical, loco! Tamara se ha vuelto loca".

"Aquí está este cambio de look en el que hay muchas diferencias... Vale, como el color, la forma, la longitud un cuarto de dedo. Cuando veo esto y la foto del antes y el después me siento como cuando te dicen que el morado y el púrpura no son el mismo color", cuenta.

El humorista sigue ironizando: "Está al nivel de cuando cambiaron la bandera de Japón en 1999. Desde entonces os dais cuenta de que es esta y no la otra".