"Este domingo, 26 de noviembre, es el Día Mundial del Olivo. Y si el aceite es el oro líquido en España, ellos son oro puro, del caro, del bueno. ¡Gonzalo Miró y Beatriz Miranda!", presenta de esta forma tan especial Nuria Roca a los colaboradores que le acompañan en La Roca, y confiesa que lo ha hecho así de 'bonito' porque "Gonzalo Miró tiene cara de perro". "Está enfadadísimo", observa.

"Y con toda la razón del mundo", responde él. Y, es que, el pasado vieres se celebró al fiesta de la productora del programa y "hubo alguien que no hizo acto de presencia". "De hecho, de esta mesa hubo mucha gente que no estuvo", recalca, para acto seguido añadir: "Pero algunos tienen excusa, tranquilo Juan, y otros no", dice refiriéndose a la presentadora. "¡Esto es de tarjeta roja!", espeta.

"Es cierto que Juan estaba en Barcelona y tenía una excusa más de peso, pero no tanto como la mía", comenta, y defiende su ausencia asegurando: "Mi excusa era que el sábado a las siete de la mañana ya estoy preparando La Roca". " Tú a las siete tampoco empiezas, lo haces sobre las nueve", contraataca Juan del Val. Puedes ver este divertido pique en el vídeo principal de la noticia.