Nacho García mostró en La Roca el sarcófago que encargó la reina Margarita de Dinamarca en 2003. "Me ha llamado mucho la atención el sarcófago que encargó esta mujer, porque lo encargó hace muchos años, y ya está en la Catedral de Roskilde, a 30 kilómetros de Copenhague", expresó el colaborador, quien indicó que "empezó a construirse en 2003 y terminaron en 2018".

En este sentido, García subrayó que "tardaron 15 años en hacerlo, pesa cinco toneladas y costó cinco millones de dólares". "Ella encargó el sarcófago para estar ahí con su marido, pero él dijo que no", añadió, al tiempo que bromeó con que "la reina Margarita II quiere que la entierren en un supositorio futurista". "Mientras los mortales nos morimos de otras maneras, la reina Margarita II pidió que la entierren en un frasco de colonia. Eso es lo que hace una reina", manifestó Nacho García.

Por su parte, Nuria Roca no pudo evitar expresar su sorpresa al ver el sarcófago: "¡Pero qué locura, esto es una fantasía!". "Yo si me puedo ir a un sarcófago como el de la reina Margarita, yo me voy al sarcófago", comentó la presentadora, tras lo que Sara Ramos dijo que ella también quería ir a un sarcófago cuando muriese. "Pues mira, uno doble, para ti y para mí. Yo te esperaré antes", expresó Roca al respecto.