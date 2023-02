El médico Mario Alonso Puig asegura en La Roca que "se puede reducir el envejecimiento sin género de dudas" adoptando una serie de pautas y comportamientos para mantenernos "más jóvenes", no solo a nivel físico, sino también a nivel mental.

La primera persona del mundo que lo demostró científicamente, explica, fue la doctora Ellen Langer, profesora de psicológica de la Universidad de Harvard. "Ella demostró un retroceso en edad en personas que mentalmente se sometieron a algo que les ayudaba a recordar la juventud vivida". Según el experto, estamos "constantemente intoxicándonos con un montón de cosas sin saber que lo hacemos y envejecemos a una velocidad que no corresponde a la que deberíamos envejecer".

Por ejemplo, nos habla del funcionamiento del metabolismo oxidativo. "Para obtener energía necesitamos oxígeno. El problema es que eso produce radicales libres, que si pululan por el cuerpo son muy reactivas y tienen que robar un electrón, por lo que golpean las fibras de colágeno de la piel con lo cual envejecemos o golpea el ADN con lo que puede producir una mutación", india el doctor.

Este estrés oxidativo que provoca el envejecimiento lo puede causar la mente humana, por ejemplo, dice el experto, cuando pensamos en el pasado y lo que recordamos son todo resentimientos, lamentos, rencores por lo que hice o dejé de hacer o cuando pensamos en el futuro y todo son preocupaciones o angustia".

También envejecemos si somos sedentarios, si no tenemos una dieta sana o si no dormimos lo suficiente. En definitiva, si nos cuidamos podemos alargar la vida. "Solamente el tener un buen ambiente alarga la vida,. Cuando estás a gusto, cuando no hay rivalidades, eso produce la elevación de una encima llamada telomerasa y esta alarga una estructura que son los telómeros que son predictores de la longitud de vida", añade Puig.