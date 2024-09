La cuarta temporada de La Roca arranca con muchas sorpresas, entre ellas, una nueva sección de cocina. La periodista Cristina Plaza presenta un espacio dedicado a las gastrotendencias, que no hace especial ilusión a Nuria Roca.

"A ver, yo soy como Cristina. Me encantan las redes sociales y me encanta la comida en las redes sociales, pero en los programas de televisión no soy muy fan", comenta la presentadora. Además, avisa que "va a ser el Grinch" de esta sección. Sin embargo, se queda con la boca abierta con la primera gastrotendencia que le trae Cristina Plaza. Descubre más en el vídeo de La Roca.