Este es uno de los mejores momentos de la temporada que recordamos mientras el programa está de vacaciones. En él, Nuria Roca celebraba el Día de la madre rompiendo una lanza en favor de las suegras. Para ello, llamaba a Ángeles, la madre de su marido, Juan del Val, en pleno directo de La Roca.

"Voy a hacerte una pregunta que no te he hecho nunca", avanzaba la presentadora a su suegra: "¿Cómo me valoras como nuera?". Ángeles lo tenía muy claro: "Tú para mí eres extraordinaria, porque lo primero, eres buena persona, y segundo, la madre de mis nietos", unas palabras que hicieron que Nuria se emocionara. Puedes ver este momento en el vídeo sobre estas líneas, donde Ángeles también valora con humor las palabras que dijo el papa Francisco sobre las suegras.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de La Roca que recuperamos mientras el programa está de vacaciones.