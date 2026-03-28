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La reacción de Nuria Roca al enterarse de una multa por exceso de velocidad de 120.000 euros en Finlandia: "No puede ser"

La presentadora ha pedido revisar los datos ante el asombro de que en el país nórdico se pague tanto dinero por una multa por exceso de velocidad.

La reacción de Nuria Roca al enterarse de una multa por exceso de velocidad de 120.000 euros en Finlandia: "No puede ser"

Un hombre ha sido multado con 120.000 euros en Finlandia por ir a 59 kilómetros por hora en un tramo en el que solo se permitían 30 kms/h. Una enorme cantidad que ha sorprendido a Nuria Roca al escucharla.

"¿Podemos revisar los datos? No pueden poner una multa de 120.000 euros", ha afirmado asombrada.

Ahora bien, posteriormente se ha explicado que en el país nórdico la multa va acorde a lo que cobra la persona infractora y, en este caso, se trataba de un hombre propietario de 20 empresas y que ya ha tenido que abonar más de 400.000 euros en multas.

"Entonces yo soy un parado y puedo hacer lo que me de la gana", ha reaccionado Juan del Val al saber de este modelo.

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