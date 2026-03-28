La reacción de Nacho García a la 'performance' de Ortega Cano: "Ya le gustaría al rey emérito hacer el conejillo con las dos piernas hacia arriba"

"Le pega dos empujones al suelo que parece un concierto de Aitana", ha comentado el colaborador de La Roca, quien ha destacado que sus "tres personas favoritas el vídeo" son el torero, "la mujer del atril" y el "hombre del teclado".

Nacho García ha hecho un repaso en La Roca a la 'performance' que hizo Ortega Cano. "Se tumba en el suelo y le pega dos empujones al suelo que parece un concierto de Aitana", ha señalado el colaborador, a lo que ha añadido: "Ya quisiera el rey emérito tener esa elasticidad y hacer el conejillo con las dos piernas para arriba".

Así, García ha expresado que el torero en el vídeo está "fluyendo" y "expresándose". "Está diciendo cosas sin decir nada, está siendo la herramienta del viento, un vehículo para el arte", ha manifestado García, tras lo que ha destacado a sus "tres personas favoritas" del vídeo. "La primera es la mujer que quita el atril, la más lista de todos los que están en la jugada, la que ve la energía, ve que van a pasar cosas y quita el atril para que no se lo rompan", ha apuntado.

Además, García ha hablado, en segundo lugar, al "señor del teclado, un disfrutón". "Este señor es un tío feliz de verdad, una persona contenta, alguien que se dedica a tocar el piano y que ve eso y dice que está contento de vivir eso", ha opinado, tras lo que ha concluido su repaso afirmando que ellos dos son sus "dos personas favoritas de este vídeo junto a Ortega Cano", al que le tiene "muchísimo cariño a partir de ahora".

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