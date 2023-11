La psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez incidía este domingo en La Roca en el hecho de que a Daniel Sancho no se le ha realizado ninguna prueba pericial psicológica, algo que, a su juicio, "es fundamental" tanto por "cuestiones probatorias" como por "la necesidad de explicaciones, de saber la verdad, que tienen todas las víctimas indirectas de este hecho: los padres de Edwin y también los padres de Daniel".

La experta defendió que una evaluación de este tipo "vale tanto para demostrar si hubiera algún rasgo que pudiera haber influido en la comisión del crimen como para demostrar que no lo hay en el caso de que fuera alegado como defensa". Además, considera que "se debería haber analizado esa conducta previa que tiene en Madrid ante una situación muy común, que de pronto salta con una agresividad brutal".

¿Qué posibilidades tiene Sancho de probar que el crimen no fue premeditado? A este respecto, la periodista Gema Peñalosa incidió en el hecho de que "tenemos una parte que no puede hablar, que es la víctima", mientras que el acusado "puede decir que le acosaba". "Para ello dice que le mandaba mensajes diciendo que tenía vídeos de contenido sexual suyo y amenazándole, según él, con hacerlos públicos", detallaba. "No sé si el juez va a comprar la versión de la defensa, pero desde luego que la defensa sí que lo quiere atar esto", concluía.