Pilar Vidal explica qué son los "gimnasios faciales": "No tienes ni que pasar por quirófano"

Según detalla la periodista, estos centros enseñan técnicas basadas en masajes profundos, estiramientos y ejercicios faciales destinados a tonificar el rostro. "Es como ejercitar los músculos de la cara".

Los gimnasios están más de moda que nunca, pero la última tendencia que ha sorprendido a los colaboradores de La Roca poco tiene que ver con las pesas o las cintas de correr. Pilar Vidal ha desvelado en el programa la existencia de los llamados "gimnasios faciales", centros especializados en ejercitar los músculos del rostro para combatir, por ejemplo, la papada.

"Ahora mismo hay un 'boom' de gente haciendo deporte. El que no corre, hace crossfit; el que no va al gimnasio... Los gimnasios están más llenos que nunca", ha sostenido la periodista antes de explicar el nuevo fenómeno.

Según detalla Vidal, estos centros enseñan técnicas basadas en masajes profundos, estiramientos y ejercicios faciales destinados a tonificar el rostro. "Es como ejercitar los músculos de la cara. Hace lo mismo que un lifting", explicaba, añadiendo que así "no hace falta ni pasar por quirófano".

La colaboradora ha mostrado entonces un vídeo con algunos ejercicios básicos para trabajar zonas como la mandíbula, la papada o el surco nasogeniano. Entre ellos, uno que consistía en sujetar un bolígrafo con los labios y realizar determinados movimientos faciales.

Sin embargo, la propuesta generó inmediatamente dudas y bromas en la mesa. "¿Pero lo hacen o te lo haces tú?", preguntaron desde plató. La respuesta de Vidal fue clara: los profesionales enseñan la técnica, pero después cada persona debe practicarla por su cuenta en casa. Así, varios colaboradores han probado la técnica entre risas.

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