Pablo Ojeda: "El 90% de los españoles no saben tomar café; si te lo tomas nada más despertarte no hace nada"

El nutricionista ha explicado cuál es el mejor momento del día para tomarlo si queremos que la cafeína nos haga efecto, y ha alertado sobre las bebidas vegetales, ya que algunas tienen "un altísimo contenido en azúcar".

Pablo Ojeda ha afirmado en La Roca que "el 90% de los españoles no saben tomar café", tras lo que ha apostillado que "si se buscan las propiedades de la cafeína, el 90% de los españoles no sabe tomar café". "El momento de despertarse es en el que tenemos más cortisol, que es un estimulante, por lo que si nada más despertarte te tomas otro estimulante de menor graduación, el cortisol interfiere y no está haciendo nada", ha argumentado.

De esta forma, el nutricionista ha señalado que el momento ideal para tomar un café y sacarle los beneficios es "entre media hora y 45 minutos después" de levantarse. Además, Ojeda ha defendido que "el mejor estimulante que hay para entrenar es el café", después de que Juan del Val le contase que él se toma uno antes de hacer su entrenamiento.

Además, Pablo Ojeda también ha hablado sobre "la moda de las bebidas vegetales", sobre las que ha destacado que "no son leche". "Están muy bien para esas opciones veganas o si no te gusta la leche, pero no es sustitutiva de la leche de vaca", ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que "mucha de estas bebidas vegetales que a veces se enmascaran en saludables tienen un altísimo contenido en azúcar".

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