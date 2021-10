En su visita a La Roca, Pablo Motos recuerda "el peor mes" que ha pasado desde que presenta El Hormiguero. El presentador hace memoria para trasladar el ambiente antes, durante y después de su charla con el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Era como si te estuviesen apuntando con una pistola en la cabeza y te fuesen a disparar en cualquier momento. En el previo se cortaba la tensión, parecía un duelo", reconoce a Nuria Roca.

Motos asegura que recibió comentarios que le llamaban "fascista", pero revela que fueron los seguidores de Vox los que le hicieron llegar más críticas. "Los de izquierdas pararon todos y los de Vox se enfadaron muchísimo porque la entrevista fue muy dura", afirma.

"Por la calle la gente me insultaba, no me había pasado nunca. Me decían que no tenía nivel para entrevistar a Abascal, que era una piltrafa humana", confiesa Motos, que desvela el desagradable incidente que vivió junto a su familia en un restaurante.

"Un hombre se puso a gritarme violentamente cosas muy, muy graves delante de mi familia. Faltó un pelo para que allí hubiese un suceso porque consiguió sacar lo peor de mí. Lo pasé muy mal", dice Motos, una intervención que puedes volver a ver en el vídeo.