Pablo Motos ha reconocido que, de todas las entrevistas que ha realizado en El Hormiguero, una de las más difíciles ha sido la de Santiago Abascal. En La Roca, el presentador del programa de Antena 3 ha calificado ese encuentro como "si te estuviesen apuntando con una pistola en la cabeza y te fuesen a disparar en cualquier momento". Y ha contado todo lo que sufrió después de entrevistar a Abascal.

"Me decían que era un fascista o que soy de Vox, pero cuando le entrevisté los que me querían matar eran los de Vox. Se enfadaron muchísimo porque la entrevista fue muy dura. Cuando acabé pasé el peor mes desde que presento El Hormiguero", ha relatado Motos, que ha asegurado que le insultaban por la calle: "Me decían que yo no tenía nivel para entrevistar a Abascal, que era una piltrafa humana".

Y entre esos duros momentos, Motos ha relatado uno que le marcó especialmente: "Yo estaba en un restaurante con mi familia y entró un señor y se puso a gritarme violentamente cosas muy graves. Faltó un pelo para que allí hubiese un suceso porque consiguió sacar lo peor de mí. Afortunadamente, cuando me iba a levantar se fue, pero lo pasé muy mal".