El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, reconoce en La Roca que está en un momento "sensacional" de su vida, una etapa que achaca a la edad o a la pandemia, en la que explica que su único objetivo era ayudar y ser útil a la gente que estaba en casa y pasando miedo. En este sentido, dice, ha sido muy libre en su programa: "Me siento muy sincero esto pasando por un momento vital muy chulo. No me puedo quejar de nada".

Además, asegura que con los años y la presión de las críticas se frenó un poco, pero ahora ha recuperado esa sinceridad, como se puede ver en alguna de las nuevas secciones de su programa: "Llevaba tiempo queriendo pasarme de la raya, hacer que la gente piense".