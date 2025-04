La bochornosa defensa de Figaredo (Vox) de los aranceles de Trump: "Son la forma de negociar"

Malabares para no culparle

Aunque la guerra comercial emprendida por Donald Trump golpeará directamente a la Unión Europea, y por tanto, a España, Vox se mantiene del lado de su aliado ultraderechista al otro lado del Atlántico. Incapaz de responsabilizar a Trump por sus propios aranceles, Santiago Abascal ha optado en su lugar por señalar a socialistas, 'populares' y a Bruselas. A todo el mundo, prácticamente, menos al presidente de Estados Unidos.

En el Congreso, el diputado ultra José María Figaredo ha intentado a su vez hacer piruetas para culpar a cualquiera menos a Trump. A preguntas de laSexta sobre si Vox reprocha algo al mandatario republicano por las decisiones que está tomando, la respuesta de Figaredo ha sido esta: "Nosotros podríamos reprocharle algo a Donald Trump si tuviésemos el Ministerio de Exteriores, hubiéramos intentado negociar y no hubiésemos sido capaces".

Al ser preguntado por otro periodista acerca de si en Vox no creen que la ofensiva arranca de la Administración Trump, Figaredo ha esgrimido un argumento desconcertante. "Pero tú puedes elegir si contestar a esa ofensiva con una escalada de la violencia o tratar de negociar", ha dicho, aunque no ha podido responder afirmativamente a la pregunta de si tiene algún dato de que Trump, de hecho, quiera negociar.

"Es que la Unión Europea es la que tiene que lanzarse", ha argumentado, a pesar de que Bruselas ha tendido la mano una y otra vez a Washington para no llegar a esta situación y, de hecho, ha vuelto a insistir en las últimas horas en que todavía se puede dialogar. "Pero no han ido allí", ha argüido sin embargo el diputado de Vox, que ha afirmado que "los aranceles de Trump son la forma de negociar" elegida por EEUU.

Preguntado de nuevo por laSexta sobre si Vox cree que esta forma de negociar es legítima, el parlamentario ultra ha intentado salirse por la tangente: "Yo no he dicho si es legítima o no, yo constato un hecho", ha deslizado.