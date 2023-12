El torero Juan Ortega cancela su boda a una hora de celebrarse y Juan del Val era uno de los invitados al enlace. Pero una vez conocida la noticia, decidió aprovechar el día en Jerez de la Frontera y acudir a una peña flamenca.

"Eso es la preboda, entiendo", señalaal ver las imágenes del escritor en este lugar, aunque este le aclara que esto sucede de después de anunciarse la suspensión. "Hombre pues un poquito de¿no?", apunta la presentadora.

"Ya que estás allí dices, me quedo", espeta Del Val, que cuenta que estuvo en la peña La Bulería, a la que llegó una de la tarde y salió a la una de la mañana, pero "obligado", matiza. "Eso es el flamenco en esencia", dice, ante lo que Roca advierte: "Vamos a dejar el tema, que si no, me voy a calentar".