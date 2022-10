Llega al Congreso una ley que endurece las penas contra los proxenetas y multará a los consumidores. Para analizarlo, Nuria Roca entrevista en el plató de La Roca a Piikara, una prostituta que pertenece al sindicato 'Otras', en el que están representadas cerca de 600 trabajadoras del sexo. "Nosotras queremos tener derechos humanos"; destaca Piikara, que afirma que "el debate jamás ha sido ni será abolición vs. regulacionismo": "Ninguna trabajadora sexual potilizada, militante quiere un regulacionismo". "Nosotras lo que buscamos es un modelo proderechos", explica la joven.

Preguntada sobre si este modelo evitaría el abuso que existe en la prostitución, la joven critica que se mezcle: "¿No hay abuso en el resto de sectores?, ¿la agricultura? ¿las internas? ¿las jornaleras?". "Queremos evitar la explotación con derechos laborales"; insiste la joven, que afirma que "la prostitución no se va a acabar, pero se puede regular con un modelo proderechos".

La joven mantiene un tenso debate con Nativel Preciado, defensora de la abolición de la prostitución y Sara Ramos. Y es que Piikara afirma que las mujeres que no pueden defenderse no lo hacen porque no puedan sino por el estigma de su trabajo. "Porque no pueden salir de donde están", insiste Ramos, a lo que Piikara afirma que no es cierto. "Yo he entrevistado a prostitutas que lo son porque no tienen otro remedio", explica Preciado, que destaca que "necesitan defensa". Ambas protagonizan un debate sobre "vender un cuerpo".

Además, Nativel Preciado pregunta a la joven si no tiene accidentes laborales y si "los puteros no le agreden nunca". "¿Cómo folláis?, no me agreden nunca, evidentemente, ¿con qué clase de hombres os juntáis?", pregunta Piikara a lo que Nuria Roca contesta tajante: "Eso no te dejo que lo pongas en duda". "Me parece utópico que hables de que existe una prostitución donde no hay abusos sexuales y donde no se ejerce abusos contra las mujeres, porque es una realidad, y me alegro de que tú no lo sufras pero hay un colectivo de mujeres que sí que lo sufre", responde rotunda la presentadora.