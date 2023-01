"Esto es ciencia. Por favor, ponedme el vídeo para que la gente vea por qué tiene la cara llena de caca", pide Sara Ramos a realización, que hace realidad su deseo. En estas imágenes se observan perfectamente las bacterias que salen despedidas del inodoro cuando se tira de la cadena sin cerrar la tapa. "Os quedáis mirando a ver cómo se va, que sois muy curiosos", cree la colaboradora.

Nuria Roca comienza a contar algo acerca de las diferencias entre los WC españoles y los americanos, pero el ataque de risa que está sufriendo, dificulta mucho que se entienda lo que quiere decir.

La presentadora de La Roca no puede parar de reír y sus compañeros no le ponen fácil la dura tarea de ponerse seria, pues no dejan de hacer comentarios y chistes al respecto. "¿Tú dices que aquí cagamos como ovejitas y allí cagan bolas de bolos?", le pregunta Nacho García. "¡Basta!", implora muy apurada.