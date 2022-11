El escritor Juan del Val ha definido a la colaboradora Sara Ramos como una persona "muy supersticiosa", -y no es para menos-. La Roca ha contado este domingo con la presencia de sor Marta, una monja "simpatiquísima", tal y como ha relatado el escritor, que ha continuación ha hecho una sorprendente revelación sobre Ramos.

"Cada vez que sor Marta aparecía en plano, veía que Sara Ramos se tocaba las tetas", ha dicho ante la sorpresa del resto de colaboradores, a lo que Ramos le ha espetado que lo hacía porque le da "buena suerte".

"Si yo veo una monja y no me toco una teta, me da mala suerte", ha recalcado Sara Ramos ante el asombro de sus compañeros. "Desde pequeña lo hago porque me da buena suerte cuando lo hago. Y punto. Me gusta tocarme la tetilla cuando veo a una monja", ha zanjado.