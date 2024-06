Maluma ha sorprendido en los últimos días al presentar su última canción en las calles de París. Aprovechando su visita a la Fashion Week, el cantante ha paseado por las calles de la ciudad ante cientos de curiosos.

Al ver las imágenes, Nuria Roca no puede evitar mostrar su enorme predilección por Maluma. "Me parece... A mí es que Maluma me gusta, me gusta mucho", admite la presentadora. Al escuchar a Sara Campos decir que Maluma no canta en el vídeo, Nuria Roca añade que "da igual".

Juan del Val se suma a los elogios al asegurar que Maluma "está muy bueno", pero hay alguien contrario al cantante. Para Berni Barrachina, Maluma tiene "más tatuajes que piel", algo que no le gusta. Nuria Roca sentencia al decir que le parece "monísimo".