George Clooney ha afirmado en una entrevista que lleva ocho años sin discutir con su pareja, Amal Clooney. ¿El secreto? El actor ha afirmado que "es el amor". Tras conocer esta noticia, Sara Ramos abre debate en plató y pide a Nuria Roca que cuente cuál es la última discusión con Juan del Val.

Aunque al principio la presentadora no se acuerda de la última bronca y recuerda una que ya contó en el plató, Gonzalo Miró le recuerda cuál fue realmente el último conflicto con su pareja. "El otro día que te dejó tirada literalmente un domingo que vais siempre a cenar y se fue al fútbol", afirma Gonzalo Miró, a quien Nuria Roca le da la razón.

"Ese domingo como había fútbol no nos fuimos a cenar y no te hablé hasta el día siguiente", recuerda Nuria Roca a Juan del Val, quien afirma que "no había motivos suficientes". Además, el escritor pica a su mujer y le propone que diga el motivo por el que hoy tampoco van a ir a cenar. "Pues porque estoy a dieta", confiesa la presentadora. Puedes ver el divertido momento en el vídeo de arriba.