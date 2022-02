Natasha, una mujer ucraniana que ha huido de su casa junto a sus dos hijos pequeños, ha contado en La Roca que pasó "un día y una noche" en su casa "bajo explosiones, disparos y helicópteros que tiraban misiles", tras lo que decidió huir de su "ciudad natal para salvar la vida" de sus hijos.

"No estoy muy lejos de Kiev, pero aquí la situación es más tranquila, al menos mis hijos no duermen en el pasillo, a la salida del apartamento", ha relatado, tras lo que ha señalado que su hija, de 12 años, "lo entiende todo". "Habla con su hermano menor y le explica que los rusos hicieron una invasión a nuestro territorio. Lo explica diciendo que Putin quiere volver a la Unión Exsoviética, es lo que le contaron en la escuela, que quiere unir Rusia, Bielorrusia y Ucrania y así ser el único rey de las tierras exsoviéticas", ha señalado, una opinión que ella comparte.

Así, la ucraniana refugiada ha destacado que Ucrania es "un país libre, proeuropeo", y ha expresado que ella se siente "muy orgullosa de ser ucraniana". "Ucrania es el único país pequeño que está cerca de Rusia, que lucha contra el país más grande", ha subrayado, al tiempo que ha dicho que no quiere huir de su ciudad, ni de su país: "Aquí tengo a mis padres, a mi hermano, a mi marido. Nos quedamos aquí. Yo no quiero salir fuera de mi patria. Yo no quiero despertarme mañana con un pasaporte ruso", ha manifestado, momento en el que no ha podido contener las lágrimas.

En ese momento, Nuria Roca, visiblemente emocionada, ha animado a Viktor Savkiv, ucraniano residente en España, a mandar un mensaje de ánimo a su compatriota. Sin embargo, el hombre se ha roto al tratar de hablar al escuchar a Natasha.

Sin embargo, Viktor no sido el único que no ha podido contener las lágrimas, sino que la presentadora de La Roca no ha podido seguir por la emoción, tras lo que Juan del Val ha tomado las riendas del programa, destacando que era "inevitable sentir esa emoción viendo la de Natasha y su miedo".

Finalmente, Roca se ha recompuesto y le ha deseado a la mujer ucraniana que se encuentra escondida en un refugio que "empiecen a sucederse buenas noticias". "Te agradecemos muchísimo tu testimonio", ha expresado, a lo que ha añadido: "Te deseo mucha fuerza y te doy las gracias de corazón".