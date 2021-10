¿Prefieres saber la fecha de la muerte de tu pareja o la de la tuya propia? Es el dilema del programa de este domingo de La Roca, que deja, como no puede ser de otra forma, opiniones para todos los gustos.

Como pareja consagrada, Nuria Roca y Juan del Val se han mojado en este debate, teniendo clara su postura y compartiéndola... aunque por motivos distintos. Ambos prefieren saber la fecha de la muerte del otro.

"Si es antes que la mía", comienza Del Val, que confiesa que no le gustaría ser viudo, por lo que acabaría "dejando" a Roca. "Un viudo no tiene tanto glamour", bromea, teniendo un mensaje romántico para su pareja: "También me gustaría saberlo para darte la vida más feliz que te pueda dar".

Roca, incrédula, prefiere saber el día de la muerte de Del Val "porque así hace sus planes". "Es una cuestión de ser práctico", afirma entre risas.