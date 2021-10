Juan del Val repasa en la sección 'el amargao de Twitter' algunas de las críticas que han hecho los internautas contra Nuria Roca y ella no duda en responder.

Como muestra el vídeo, la presentadora contesta con cierta ironía y lanza también una pregunta: "Estoy ofendidísima ahora mismo, ¿qué necesidad hay de decir estas cosas?".

Respecto a los comentarios sobre sus arrugas, Nuria Roca contesta tajante: "Perdona, no tengo 50 años, qué necesidad hay de adelantarnos al futuro. No se me notan las arrugas".

Por otro lado, Nuria Roca ha vivido algunos momentos de tensión al entrevistas a Albert Cavallé, conocido como el 'estafador del amor'. "Yo decido qué pregunto o dejo de preguntar", le ha tenido que decir muy tajante a él. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

Además, Nuria Roca y Juan del Val han vivido un divertido momento en directo intercambiando comentarios acerca de si preferirían conocer la fecha de su muerte, o la de su pareja.