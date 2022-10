"Necesito tu ayuda, Nuria. Me ha llegado un vídeo al WhatsApp, parece que muy divertido, pero yo no lo entiendo", confiesa Bernat Barrachina, colaborador y coordinador de redacción de La Roca. En este vídeo viral se descubre que el exjugador y técnico del F.C Barcelona, Xavi Hernández tiene un doble. El parecido, más que razonable, es evidente. Sin embargo, sus compañeros de equipo le afean el gesto a Bernat. El motivo no es otro que la antigüedad de estas imágenes.

"Tenemos que hablar de esto", anuncia Juan del Val. "El vídeo es de hace dos años. ¿Tú has abierto el programa con un vídeo de hace dos años?", pregunta con incredulidad. "¡Toda España ha visto ese vídeo!"

Nacho García también se suma a las quejas de su compañero. "¿En serio el coordinador de redacción de este programa pone este vídeo para abrir, o sea, el más importante? ¿Y luego pones vídeos sacados de tu WhatsApp que habrá gente en casa diciendo que para ver este programa ve su WhatsApp?", se escandaliza el humorista.

Nuria Roca ha salido en defensa de Bernat ante el linchamiento de sus compañeros. "Las cosas buenas perduran en el tiempo", le ha disculpado.