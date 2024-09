La cuarta temporada de La Roca arranca con fuerza. Uno de los primeros temas que se comentan en la sección del corazón es la entrevista más personal de Penélope Cruz. La actriz asegura que, cuando grabó 'Jamón, jamón', con Javier Bardem, ya sabía que iba a formar una familia con él.

Esta confesión de Penélope Cruz sirve a los colaboradores para debatir si existe el amor a primera vista o si se necesita más de una cita para saber si alguien es la persona ideal.

Según Juan del Val, su estilo es más simple. "Si alguien no me gusta, no me gusta. Y si me gusta, me gusta". Una opinión con la que discrepa totalmente Nuria Roca. La presentadora confiesa que "muchas veces" tiene que cambiar de opinión con respecto a Juan del Val. Sin embargo, aclara que él le gustó desde el primer día: "A mí me gustaste".