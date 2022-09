La pareja formada por el presentador Risto Mejide y la influencer Laura Escanes ha anunciado a través de redes sociales su separación tras siete años de relación. En sus mensajes ambos se dedican palabras de cariño y se dan las gracias por "siete años, tres meses y veinticuatro días" que "no han sido perfectos", según palabras de Mejide, que, eso sí, destaca que "seguramente hayan sido los mejores de mi vida".

"Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado", ha escrito Risto Mejide en la célebre red social, donde además ha publicado una fotografía de la pareja. por su parte, Laura Escanes ha afirmado que "no es una despedida" porque se van a tener el uno al otro "para siempre".

"He estado leyendo el comunicado y es un ejercicio de amor absoluto", afirma Juan del Val, que destaca que "los dos se han referido a su expareja con mucho amor y respeto": "Esta es una forma de gestionar de manera adulta las cosas". "Ellos siempre se han caracterizado por ser sensatos", declara, por su parte, Nuria Roca. "Nuria, solo quedamos tú y yo", bromea Juan del Val con su mujer, cuya reacción puedes ver en el vídeo de arriba.