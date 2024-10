Marta Critikian trae a La Roca la última "tragedia" del mundo de las redes sociales: una polémica protagonizada por la influencer Rocío Camacho, que tiene casi un millón de seguidores y quiso celebrar su 30 cumpleaños por todo lo alto. "Y si nos podemos ahorrar la pesetilla... mejor que mejor", apunta la colaboradora.

Y es que el evento contó con "un photocall que parecía los Premios Goya", explica Critikian, en el que no faltaban "marcas de comida, de joyas, de ropa" e incluso "de tatuajes". Sin embargo, "entre todas esas marcas una destacaba precisamente por no estar, por aparecer tapada de malas maneras con unas rosas", señala.

La empresa en cuestión era una marca de jamones que al parecer no llegó a un acuerdo con la influencer. "Si no llegaron a un acuerdo, si a lo mejor Rocío Camacho quería jamón por la cara y al final esta empresa no accedió...", resume Critikian, que explica que la controversia "le ha venido a la empresa de jamón que ni pintado", aunque "lo que es seguro es que allí nadie comió jamón".

No obstante, Juan del Val sale en defensa de la influencer, apuntando que "son acuerdos" y "ante el vicio de pedir, la virtud de no dar". Una opinión con la que coincide Sara Ramos: "Si no llegas a un acuerdo no tengo por qué sacar la marca en el photocall, pues hasta luego el del jamón", sostiene. Puedes conocer toda la polémica y la opinión de los colaboradores de La Roca en el vídeo sobre estas líneas.